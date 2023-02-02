Haber Giriş: 2 Şubat 2023 Perşembe 17:50Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Ardahan'da ulaşıma kar ve tipi engeli
Ardahan'da kar yağışı ve tipi sebebiyle ulaşım güçlükle sağlanıyor. Ardahan'da iki gündür etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
İl genelinde etkili olan kar ve tipiden dolayı ulaşımda aksamalar meydana geldi. Sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, kar ve tipi ile birlikte buzlanmada zor anlar yaşattı.
Karayolları ekipleri, kar, tipi ve soğuk havada yolların ulaşıma kapanmaması için aralıksız çalışıyor.
Ayrıca ekipler, sürücüleri zincirsiz yola çıkmaması konusunda uyardı.
Etiketler: Ardahan
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