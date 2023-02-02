İl genelinde etkili olan kar ve tipiden dolayı ulaşımda aksamalar meydana geldi. Sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, kar ve tipi ile birlikte buzlanmada zor anlar yaşattı.



Karayolları ekipleri, kar, tipi ve soğuk havada yolların ulaşıma kapanmaması için aralıksız çalışıyor.

Ayrıca ekipler, sürücüleri zincirsiz yola çıkmaması konusunda uyardı.