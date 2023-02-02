Haber Giriş: 2 Şubat 2023 Perşembe 18:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Niğde'de uyuşturucu operasyonları
Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bağlama beldesi ile Yeşilburç köyünde uyuşturucu kullanan ve satanlara yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, düzenlediği operasyonda 9 şüpheliyi yakaladı. Zanlıların ev ve araçlarında yapılan aramada, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, 9 uyuşturucu kullanma aparatı ve 27 fişek ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliden 3'ü nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri hakkında adli işlem yapıldı.
Etiketler: Niğde
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