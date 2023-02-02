İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bağlama beldesi ile Yeşilburç köyünde uyuşturucu kullanan ve satanlara yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, düzenlediği operasyonda 9 şüpheliyi yakaladı. Zanlıların ev ve araçlarında yapılan aramada, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, 9 uyuşturucu kullanma aparatı ve 27 fişek ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliden 3'ü nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri hakkında adli işlem yapıldı.