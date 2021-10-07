Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 11 bin 625 yeni vaka tespit edildiği, bunlardan 1742'sinin hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.

Toplam vaka sayısının 5 milyon 674 bin 83'e yükseldiği ülkede, 233 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle COVID-19 kaynaklı can kaybı 122 bin 12'ye çıktı.

Ülke genelindeki hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde ise 5 bin 549 COVID-19 hastası tedavi görüyor.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip İran'da, 43 milyon 543 bin 99 kişiye COVID-19 aşısının ilk dozu, 17 milyon 881 bin 303 kişiye de ikinci dozu yapıldı.

Böylece İran'da aşılama sürecinin başlamasından bu yana toplam 61 milyon 424 bin 402 doz aşı uygulandı.