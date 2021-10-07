Haber Giriş: 7 Ekim 2021 Perşembe 16:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
İran'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 233 kişi öldü
[Fotoğraf: AA]
İran'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 233 artarak 122 bin 12'ye yükseldi.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 11 bin 625 yeni vaka tespit edildiği, bunlardan 1742'sinin hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.
Toplam vaka sayısının 5 milyon 674 bin 83'e yükseldiği ülkede, 233 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle COVID-19 kaynaklı can kaybı 122 bin 12'ye çıktı.
Ülke genelindeki hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde ise 5 bin 549 COVID-19 hastası tedavi görüyor.
Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip İran'da, 43 milyon 543 bin 99 kişiye COVID-19 aşısının ilk dozu, 17 milyon 881 bin 303 kişiye de ikinci dozu yapıldı.
Böylece İran'da aşılama sürecinin başlamasından bu yana toplam 61 milyon 424 bin 402 doz aşı uygulandı.
Etiketler: İran Koronavirüs
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