Haber Giriş: 7 Ekim 2021 Perşembe 15:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nevşehir'de seyir halindeki araca tüfekle ateş eden 2 şüpheli tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Nevşehir'de seyir halindeki otomobilin sürücüne tüfekle ateş eden iki şüpheli tutuklandı.
Bekdik Mahallesi'nde otomobiliyle seyir halinde olan H.Ö'ye, yanına yaklaşan başka bir araçtan tüfekle ateş açıldı.
Yüzünden yaralanan H.Ö, kentteki özel bir hastanede tedavi altına alındı. Polis ekiplerince kimlikleri tespit edilen zanlılar B.K. ve S.I. operasyonla yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki ifadelerinde, husumetlilerinin aracına benzettikleri için H.Ö'nün kullandığı otomobile ateş ettiklerini söyledikleri öğrenildi.
Adliyeye sevk edilen B.K. ve S.I. nöbetçi mahkemece tutuklandı.
Etiketler: Nevşehir
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