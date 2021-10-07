İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Kunduzhan Mahallesi'ndeki boş arsada bir süredir park halinde bulunduğu ihbarı yapılan 5 motosikletle ilgili inceleme başlattı.

İncelemede, çalıntı ihbarı yapıldığı belirlenen motosikletleri arsaya İ.G'nin (26) bıraktığı tespit edildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hırsızlık zanlısı, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, soruşturma kapsamında el konulan motosikletlerden 2'si incelemenin ardından sahipleri İsa Kayakuşu ve Mert Dural'a teslim edildi.

Kayakuşu, çalınan motosikletinin bulunmasından dolayı mutlu olduğunu belirterek, polis ekiplerine teşekkür etti.

Motosikletlerden 2'sinin şasi numarasının silinmesinden dolayı sahiplerinin bulunmasına yönelik çalışmaların sürdüğü, diğer motosikletin de İl Jandarma Komutanlığına teslim edildiği bildirildi.