Almanya, İzlanda, Danimarka ve Norveç tarafından temin edilen ve Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) düşük ve orta gelirli ülkelerin aşılara eşit erişimini sağlamayı amaçlayan COVID-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) yardımıyla gönderilen 532 bin doz AstraZeneca aşısı, başkent Akra'da yetkililere teslim edildi.

Gana Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, bu aşıların ülke çapındaki ulusal aşı programını destekleyeceği açıklandı.

Sağlık Bakanlığının COVID-19 salgınını sona erdirme çabalarını desteklemeye kararlı olduğu ifade edilen açıklamada, Gana'nın 2 milyon dozdan fazla AstraZeneca aşısı aldığı kaydedildi.

Yıl sonuna kadar 20 milyon kişiye aşı yapılması hedefleniyor

Gana Devlet Başkanı Nana Akufo-Addo, dün yaptığı açıklamada, bu ayın sonuna kadar daha fazla aşı geleceğini ve yıl sonuna kadar 20 milyon kişiye aşı yapmayı hedeflediklerini söylemişti.

Yaklaşık 31 milyon nüfusa sahip Gana'da, salgının başından bu yana 128 bin 159 kişi virüse yakalandı, bunlardan 124 bin 111'i sağlığına kavuştu, 1157 kişi yaşamını yitirdi.