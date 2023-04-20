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Güncel
AA 20.04.2023 14:17

İran ordusu ülkede üretilen 200'den fazla İHA'yı teslim aldı

İran ordusu muharebe birimleri, ülkenin savunma sanayisi tarafından üretilen 200'den fazla uzun menzilli insansız hava aracını (İHA) teslim aldı.

İran ordusu ülkede üretilen 200'den fazla İHA'yı teslim aldı

İran devlet televizyonunun haberine göre, Savunma Bakanlığı ve ordunun işbirliğiyle üretilen 200'den fazla "uzun menzilli stratejik" İHA, ülkenin çeşitli bölgelerinde düzenlenen törenlerle ordu birliklerinin hizmetine verildi.

Törenlerde, Ebabil-5, Ebabil-4 Areş, Jet Kerrar, 10 Şehriver, Ahger, Switchblade, Homa gibi hareketli ve sabit hedefleri hedefleyebilen ve uzun menzilli bombalar taşıyabilen çeşitli tiplerde keşif ve saldırı İHA'ları teslim edildi.

Fotoğraf: Reuters[Fotoğraf: Reuters]

Devlet televizyonunda törenle ilgili yayınlanan görüntülerde, Ukrayna savaşında kullanılmak üzere İran'ın Rusya'ya gönderdiği iddia edilen tiplerde kamikaze İHA'ların da yer aldığı görüldü.

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