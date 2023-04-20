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Güncel
AA 20.04.2023 11:30

Rize'de Togg deneyim merkezi açıldı

Rize'de açılan Togg deneyim merkezine vatandaşlar ilgi gösteriyor.

Rize'de Togg deneyim merkezi açıldı

Şimal AVM'de açılan merkezde, T10X'in "Anadolu kırmızısı" rengindeki modeli sergileniyor.

Rize'de Togg deneyim merkezi açıldı

Merkeze gelen vatandaşlar görevlilerden bilgi alıyor, içine bindikleri araçlarla fotoğraf çektiriyor.

Togg'u inceleyen vatandaşlardan Emre Mercan, çok heyecanlı olduğunu belirterek, "Görmek için heyecanla bekliyordum." dedi.

Recep Okur ise çok etkilendiğini, sıra dışı bir arabayı inceleme fırsatı bulduğunu aktardı.

Rize'de Togg deneyim merkezi açıldı

Yerli malının çok değerli olduğunu ve okullarda Yerli Malı Haftası'nın kutlandığını hatırlatan Okur, "Yerli malı olarak sahip olduğumuz bu imkanlarımızı öğrencilerimize anlatmamız, ufuklarını açmamız gerekiyor. Bundan sonraki Yerli Malı Haftası'nda böylesi örnekler duruyor. Sadece Togg değil, başka şeyler de var." diye konuştu.

Otomobilin fiyat ve görüntü olarak son derece etkileyici olduğuna değinen Okur, "Bende ikinci el 2015 model araç var. Onun ikinci el fiyatı bundan fazla görünüyor. İlk 20 bin kişi gerçekten çok şanslı. Gerçekten çok güzel bir araç." ifadelerini kullandı.

Aracı deneyimleyen Selvi Doğru da öğrenci olduğunu vurgulayarak, aracı çok beğendiğini, gurur duyduğunu söyledi.

Togg, yaklaşık 10 gün boyunca deneyimlenebilecek.

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