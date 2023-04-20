Bilecik’te yanık ünitesi bölümü açıldı

Bölümde özel tedavi yanık banyo ve pansuman alanları bulunuyor. Yanık tedavisindeki yenilikler yakından takip edilerek tedavi protokolleri hastaya göre düzenlenecek.

Bilecik İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı konu ile ilgili, “En sık rastlanan yanıklar haşlanma yanıklarıdır ve ülkemizde özellikle çocuklarda hastane yatışı gerektiren yanıklarda da 1’inci sırada yer almaktadır.Yanık, saniyeler içinde gelişebilen bir durum olması ve sonucunda ciddi yaşamsal tehlikeleri beraberinde getirme potansiyeli olması nedeniyle, tanı, ilk müdahale ve tedavisi açısından oldukça önemli bir travmadır bu nedenle ülkemizde son yıllarda yanık takip ve tedavisine olan önem yüksek bir ivme ile artmaktadır. Birçok yenilikçi tedavi yaklaşımları ile hastanede kalış süresi, yanığın sonucunda oluşabilecek hareket bozuklukları, eklem hareketlerinde azalma gibi problemler ciddi ölçüde düşürülmektedir. Ünitemizde amacımız, her hastaya eşit koşullar sağlanarak, mümkün olan en kısa sürede ve sorunsuz şekilde taburcu edilmesidir. Bilecik’imize hayırlı olsun” dedi.