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Güncel
İHA 22.01.2024 13:55

İlçe Tarım Müdürlüğü, üreticileri yalnız bırakmıyor

Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Esen, hafta sonu ziyaretleri kapsamında enginar üreticisi Halide Adalılar'ı ile buğday ve pamuk üreticisi Melek Çalışkan'ı ziyaret etti.

İlçe Tarım Müdürlüğü, üreticileri yalnız bırakmıyor

Ziyaretlerin ardından İlçe Tarım ve Orman Müdürü Esen, yaptığı açıklamada, üreticilerle sahada bir araya gelmenin önemine vurgu yaptı. Halide Adalılar'ın enginar üretimiyle ilgili bilgi alışverişinde bulunan Müdür Esen, çiftçilere destek ve teşvikler hakkında da bilgi verdi.

Ayrıca, buğday ve pamuk üreticisi Melek Çalışkan'ı da ziyaret eden Esen, tarım alanında karşılaşılan sorunları daha yakından anlamak amacıyla üreticilerle diyalog kurmaya devam edeceklerini ifade etti.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Esen saha ziyaretleri tarım sektörünün yerel düzeydeki ihtiyaçlarını anlamak ve çözüm odaklı çalışmalara katkı sağlamak amacıyla önemli bir adım olarak değerlendirirken, `Üreticilerimizle sahada birlikte olmak oldukça önemli. Onların sorunlarını yerinde tespit etmek ve çözüm önerileri sunmak, tarım sektörünün gelişimine katkı sağlamak adına büyük bir öneme sahiptir. Bu ziyaretlerimizi sıklaştırarak devam ettireceğiz` ifadelerini kullandı.

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