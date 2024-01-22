Burdur'da kaza: 1 yaralı

Ankara-Burdur Karayolu Askeriye Köyü yakınlarında meydana kazada, Faruk K.'nın kullandığı otomobil sürücünün yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun ortasındaki bariyere çarptı.

Bu sırada Çorlu'dan Antalya'ya gitmekte olan İbrahim Ö.'ün kullandığı TIR kazayı seyreden diğer sürücülerin otomobillerine çarpmamak için manevra yapınca kaza yapan otomobile çarptı. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Ö.A. (15) yaralandı. İhbar üzerine ekipler sevk edildi. Yaralı ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

TIR sürücüsü İbrahim Ö., `Kaza anında vatandaşlarımız seyirci olarak durmasaydı biz de bu kazaya karışmayacaktık` dedi.