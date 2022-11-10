İspanyol turistleri taşıyan tur otobüsü arıza yapması nedeniyle emniyet şeridinde dururken, aracın motorunu kontrol eden sürücüye arkadan gelen çekici çarptı. İki aracın arasında sıkışan otobüs sürücüsü Sadık Çalışkan yaşamını yitirirken, çekici sürücüsü ise yaralandı.Kaza sabah saatlerinde, TEM Otoyolu OSB mevkisinde meydana geldi.

Ankara istikametine gitmekte olan İspanyol turistlerin bulunduğu 06 AT 5045 plakalı tur otobüsü arıza yapınca sürücü Sadık Çalışkan, aracını emniyet şeridine çekerek park etti. Aracından inerek otobüsün arkasına geçen Sadık Çalışkan, motor kapağını açarak arızanın kaynağını araştırmaya başladı. Bu sırada emniyet şeridinde ilerleyen Nezih Ö. yönetimindeki 41 DB 004 plakalı çekici, otobüse çarptı.

Sadık Çalışkan iki aracın arasında sıkışarak yaşamını yitirirken, çekicinin sürücüsü Nezih Ö. ise yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri yaralanan çekici sürücüsüne ilk müdahalede bulanarak hastaneye kaldırdı.

İki aracın arasında sıkışan otobüs sürücüsünün ise cansız bedeni iki aracın arasında çıkarılarak, morga götürüldü.Bir süre yol kenarında bekleyen turistler kaza yerine gelen başka bir otobüse bindirilerek gidecekleri yere götürüldü.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.