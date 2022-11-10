Haber Giriş: 10 Kasım 2022 Perşembe 15:19Son Güncelleme: Kaynak: ÖSYM
ALES/3 sınav giriş belgesi nereden, nasıl sorgulanır? ALES sınav yerleri açıklandı...
20 Kasım'da gerçekleştirilecek Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı giriş belgeleri erişime açıldı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, ALES adaylarının, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini "https://ais.osym.gov.tr" adresinden edinebilecek.
ALES/3 sınav sonuçları ise 9 Aralık'ta açıklanacak.
Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.
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