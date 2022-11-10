Tanzanya Sivil Havacılık İdaresi, yeniden hizmete açılan havalimanının uluslararası standartlara uygun ve güvenli olduğunu açıkladı.

19 kişinin hayatını kaybettiği kaza sonrası yerel makamların yanı sıra uçağın Fransız ve İtalyan ortaklı üreticisi ATR ve Fransız Sivil Havacılık İdaresi de soruşturma başlattı.

Ülkenin en büyük özel hava yolu şirketlerinden Precision Air tarafından işletilen uçağın kötü hava koşullarından ötürü göle düştüğü belirtilmişti.

Darüsselam-Bukoba arasında seyahat eden uçakta kaza anında 39 yolcu ve 4 mürettebat bulunuyordu.