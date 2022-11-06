Haber Giriş: 6 Kasım 2022 Pazar 11:44Son Güncelleme: Kaynak: AA, AFP
Tanzanya'da yolcu uçağı göle düştü
[Fotograf: TRT Haber]
Tanzanya'da bir yolcu uçağının, kötü hava koşulları nedeniyle Victoria Gölü'ne düştüğü açıklandı.
Precision Air'e ait uçağın, ülkenin kuzeybatısındaki Bukabo şehrine inmeden az önce göle düştüğü bilgisi paylaşıldı.
Kazanın yerel saatle 10.50'de meydana geldiği duyuruldu.
Bölge polis sorumlusu William Mwampanghale, uçaktaki yolcu sayısına veya kazada ölenlerin sayısına dair henüz doğrulanmış bilginin olmadığını belirtti.
Yerel medyadaki haberlere göre, uçakta 49'u yolcu olmak üzere 53 kişi bulunuyordu.
Etiketler: Uçak Kazası
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