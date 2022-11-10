Haber Giriş: 10 Kasım 2022 Perşembe 11:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aranan terör örgütü MLKP üyesi Edirne'de yakalandı
Aranan terör örgütü MLKP üyesi, Edirne'de jandarma ekiplerince gözaltına alındı
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte olduğu belirlenen ve "tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma veya el değiştirme" suçlarından aranan MLKP üyesi N.Ç.K'yi yakaladı.
Şüpheli, işlemlerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Son Haberler
- 15:51
- 15:52
- 15:50
- 15:46
- 15:46
Sıradaki Haber
Sivas'ta iki araç arasında sıkışan kişi hayatını kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz