Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 84'üncü yılında Türkiye genelinde olduğu gibi Bingöl'de de resmi törenle anıldı.

Bu çerçevede valilik bahçesindeki düzenlenen törene Vali Yardımcısı Fatih Kaya ve Belediye Başkan Vekili Sait Kolak, Atatürk anıtına çelenk sundu.

Çelenk sunmanın ardından saatler 09.05 gösterdiğinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk için sirenler çaldı. Sirenlerin çalması esnasında cadde ve sokakta ilerleyen vatandaşlar saygı duruşunda bulundu.

Ardından herkes hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okudu.