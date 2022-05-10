Haber Giriş: 10 Mayıs 2022 Salı 09:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Iğdır'ın dağları bahar çiçeklerine büründü
[Fotoğraf: AA]
Iğdır'ın yüksek kesimleri, ilkbaharda rengarenk açan çiçeklerle bezendi.
Karların eridiği Zor Dağları bölgesinde ilkbahar tüm güzellikleriyle yaşanıyor.
Yaklaşık 20 gündür sağanağın etkili olduğu bölgede, doğa yeşillendi, çiçekler açmaya başladı.
Mor, mavi ve sarı tonlarda açan çiçekler, bölgeye güzellik kattı.
Etiketler: Iğdır Doğal Yaşam
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