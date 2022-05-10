Malatya'da alınan bilgiye göre, Kernek Mahallesi Kanalboyu mevkisindeki bir kafede, işletmeci E.D (39) ile iki kişi arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda E.D, bıçakla bacağından yaralandı.

E.D, ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, kaçan şüphelilerden İ.T. polis ekiplerince gözaltına alındı. Diğer şüpheli E.D'nin ise yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.