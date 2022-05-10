Haber Giriş: 10 Mayıs 2022 Salı 09:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da kafe işletmecisini bıçaklayan şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Malatya'da kafe işletmecisini bıçakla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.
Malatya'da alınan bilgiye göre, Kernek Mahallesi Kanalboyu mevkisindeki bir kafede, işletmeci E.D (39) ile iki kişi arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda E.D, bıçakla bacağından yaralandı.
E.D, ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, kaçan şüphelilerden İ.T. polis ekiplerince gözaltına alındı. Diğer şüpheli E.D'nin ise yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.
Etiketler: Malatya
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