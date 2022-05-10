Haber Giriş: 10 Mayıs 2022 Salı 09:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Reşadiye ve Hıdırağa mahallelerindeki bazı adreslere uyuşturucu operasyonu düzenledi.
Adreslerdeki aramalarda 35 gram eroin, 47 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 1285 lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan İ.E, T.T. ve B.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Tekirdağ Uyuşturucu
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