Haber Giriş: 9 Mayıs 2022 Pazartesi 23:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eğirdir Gölü'ne devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Isparta'da kontrolden çıkarak Eğirdir Gölü'ne devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Berke Ö'nün kullandığı otomobil Eğirdir Gölü Akpınar Kavşağı'nda kontrolden çıkarak göle devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan Gülçin Ö. yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Isparta
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