Haber Giriş: 9 Mayıs 2022 Pazartesi 20:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da lastik bottaki 6 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında bulunan 6 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Muğla'da Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Datça açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.
Ekipler, Yunanistan tarafından Türk kara sularına itildiği belirlenen lastik bottaki 6 düzensiz göçmeni bota alarak karaya çıkardı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Muğla
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