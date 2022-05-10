Haber Giriş: 10 Mayıs 2022 Salı 09:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Edirne'de bin 144 şişe kaçak içki ele geçirildi
[Fotoğraf: AA ARŞİV]
Edirne'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda bin 144 şişe kaçak içki ele geçirildi.
Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli T.Ö'nün otomobili ve evinde arama yaptı.
Aramada, farklı marka ve gramajlarda bin 144 şişe kaçak içki ele geçirildi.
Şüpheli T.Ö. hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefetten işlem yapıldı.
Etiketler: Edirne Kaçakçılık
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