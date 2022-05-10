Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli T.Ö'nün otomobili ve evinde arama yaptı.

Aramada, farklı marka ve gramajlarda bin 144 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Şüpheli T.Ö. hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefetten işlem yapıldı.