Malkoçlar köyünde askeri personel, bir aracın askeri yasak bölgede bulunduğunu fark etti. Ekipler bölgede yaptığı araştırmada E.I, H.D. ve H.M'yi yakaladı. Jandarma Komutanlığına teslim edilen şüphelilerin işlemleri sürüyor.