Haber Giriş: 10 Mayıs 2022 Salı 09:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nde askeri yasak bölgede 3 kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Kırklareli'nde askeri yasak bölgede yakalanan 3 kişi gözaltına alındı.
Malkoçlar köyünde askeri personel, bir aracın askeri yasak bölgede bulunduğunu fark etti. Ekipler bölgede yaptığı araştırmada E.I, H.D. ve H.M'yi yakaladı. Jandarma Komutanlığına teslim edilen şüphelilerin işlemleri sürüyor.
Etiketler: Kırklareli
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