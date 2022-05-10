Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Kale ilçesindeki yol uygulama noktasında durdurulan kamyonda arama yapıldı.

Narkotik dedektör köpeği "Bonita"nın da katıldığı aramada, araca gizlenmiş 9 kilo 435 gram esrar bulundu.

Gözaltına alınan sürücü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.