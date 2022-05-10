Haber Giriş: 10 Mayıs 2022 Salı 09:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da kamyonda 9 kilo 435 gram esrar ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Malatya'da 9 kilo 435 gram esrar ele geçirilen kamyonun sürücüsü tutuklandı.
Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Kale ilçesindeki yol uygulama noktasında durdurulan kamyonda arama yapıldı.
Narkotik dedektör köpeği "Bonita"nın da katıldığı aramada, araca gizlenmiş 9 kilo 435 gram esrar bulundu.
Gözaltına alınan sürücü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
Etiketler: Malatya Uyuşturucu
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