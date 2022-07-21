Sahip olduğu iklim şartlarından dolayı "Doğu'nun Çukurova'sı" olarak anılan Iğdır’da hava sıcaklığı artıyor.

Avrupa'yı kasıp kavuran sıcak hava dalgası gündemdeyken, Iğdır’ın Aralık ilçesinde sıcaklar bugün Meteoroloji 16'ncı Bölge Müdürlüğü verilerine göre 39,7 dereceyi buldu.

Iğdır merkez ise 38 derece ile kavurucu sıcaklara teslim oldu. Sıcakta çalışmak zorunda olan vatandaşlar büyük emeklerle işlerine devam ederken, kent merkezinde vatandaşlar ağaç altlarında serinlemeye çalıştı.