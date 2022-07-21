Haber Giriş: 21 Temmuz 2022 Perşembe 17:09Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Iğdır’da sıcaklık 39,7 dereceyi buldu.
[Fotograf: İHA]
Avrupa'yı kasıp kavuran sıcak hava dalgası Türkiye'yi de etkilemeye başladı. Iğdır’da sıcaklar 39,7 dereceyi buldu.
Sahip olduğu iklim şartlarından dolayı "Doğu'nun Çukurova'sı" olarak anılan Iğdır’da hava sıcaklığı artıyor.
Avrupa'yı kasıp kavuran sıcak hava dalgası gündemdeyken, Iğdır’ın Aralık ilçesinde sıcaklar bugün Meteoroloji 16'ncı Bölge Müdürlüğü verilerine göre 39,7 dereceyi buldu.
Iğdır merkez ise 38 derece ile kavurucu sıcaklara teslim oldu. Sıcakta çalışmak zorunda olan vatandaşlar büyük emeklerle işlerine devam ederken, kent merkezinde vatandaşlar ağaç altlarında serinlemeye çalıştı.
Etiketler: Iğdır Hava Durumu
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