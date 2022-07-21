Çankırı İl Sağlık Müdürü Dr. Hüseyin Sarıkaya, Çankırı’da yaşanan koronavirüs vaka sayılarındaki artışlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Kurban Bayramı itibari ile ülke genelinde olduğu gibi Çankırı’da da vaka sayılarında artış gözlemlendiğini ifade eden Sarıkaya, vaka sayılarındaki artışa paralel olarak COVID-19 aşısına da ilgilinin arttığını söyledi.

"Dünya ve Türkiye genelinde vaka sayıları tekrar artmış bulunmakta"

Vatandaşların koronavirüse karşı hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyması gerektiğini belirten Sarıkaya, hatırlatma dozlarının önemine dikkat çekti.

“Vatandaşlarımıza aşılarını yaptırmalarını tavsiye ediyoruz” Hastanelere yatışları ve vaka sayılarındaki artışı önlemede aşının büyük öneme sahip olduğunu kaydeden Sarıkaya, “Dünya ve Türkiye genelinde vaka sayıları tekrar artmış bulunmakta. Çankırımızda da Temmuz ayının başından itibaren, özellikle Kurban Bayramı’nın başından itibaren artış görünmekte. Aşı olma noktasında vatandaşlarımıza, COVID-19 aşısının pandemiyi baskılamada, vaka sayılarının azalması, hastaneye yatış ve ölüm oranlarının azaltılmasında kanıtlanmış, güvenli bir aşı. Vatandaşlarımıza aşılarını yaptırmalarını, eksik olan aşılarını hatırlatma dozları varsa yaptırmalarını tavsiye ediyoruz” dedi.

"Vatandaşlarımızın aşıya ilgisi arttı"

Vatandaşlara önerilerde bulunan Sarıkaya, “Sayın Bakanımızın, Sayın Valimizin vatandaşlarımızı aşı olmaya davet etmesi ve vaka sayılarının artışı sebebiyle vatandaşlarımızın aşıya ilgisi arttı. 12 yaş üstü tüm vatandaşlarımızı, özellikle de 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlarımızın aşı olmalarını ve hatırlatma dozlarını zamanında yaptırmalarını tavsiye ediyoruz. Vatandaşlarımıza kapalı ortamlarda uzun süre kalmamaları, kapalı ortamların sürekli havalandırılmasını, hijyen kurallarına uyulması, el hijyenine uyulması ve özellikle eksik olan aşılarının tamamlanmasını tavsiye ediyoruz. Vatandaşlarımızdan isteğimiz, milletimizi, Çankırılı vatandaşlarımızı seviyoruz. Her şeyin başı sağlık, Sağlığın başı aşı diyoruz. Tüm vatandaşlarımızı sağlık kuruluşlarımıza aşı olmaya bekliyoruz” diye konuştu.