Karabük'te salgın nedeniyle yavaş ilerleyen Bilim ve İnovasyon Merkezi projesi yeninden hız kazandı.

Merkezin temelinin yaklaşık bir yıl önce atıldığını aktaran Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, , "Bilim ve İnovasyon Merkezi projemizi çok önemsiyoruz. Şimdiye kadar çok yol alındı ama bitmesi ve faaliyete alınması konusunda çok daha hızlı hareket edeceğiz. Merkezimiz bölgemizde tek olacak. Buradan öğrencilerimizin yanında herkes faydalanabilecek." ifadelerini kullandı.