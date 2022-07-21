Gökhöyük Tarım İşletmesi Müdürlüğünde gerçekleştirilen buğday hasadına Amasya Valisi Mustafa Masatlı, AK Parti Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil ve protokol üyeleri katıldı.

Vali Masatlı, kentin Türkiye genelindeki tarım hasılasında önemli paya sahip olan illerden bir tanesi olduğunu söyledi.

''Üretmeden biz Türkiye’yi büyütemeyiz''

Biçerdöverle buğday hasadı yapan Vali Masatlı, şunları söyledi:

''Ülkemizin her bakımdan gelişimine, değişimine ve büyümesine uygun olarak da tarım sektöründe de ciddi bir büyüme, gelişme ve değişim yaşıyoruz. İlimiz Türkiye genelindeki tarım hasılasında önemli paya sahip olan illerden bir tanesi. Burada da Gökhöyük Tarım İşletmemizin önemli bir etkisi ve katkısı var. Tarım İşletmeler özellikle sertifikalı tohum ve damızlık hayvan konusunda Türk tarımına öncülük eden, destekleyen ve katkı sunan kuruluşlarımızdan bir tanesi. Sertifikalı buğday, fiğ ve sertifikalı nohut tohumu bakımından da işletmemiz önemli bir paya sahip. Bugünde buğday hasadı yapıyoruz''

Yaklaşık olarak 5 bin ton civarı sertifikalı buğday tohumu ve 200 ton civarı da sertifikalı fiğ tohumunu almayı umduklarını belirten Masatlı'' ''Bu seneki genel olarak ürünlerden yağışa bağlı olarak memnunuz. Bu da ciddi derecede önümüzdeki yıl tarımla ilgili özellikle tohumda ciddi katkı sağlamış olacak. O bakımdan ben işletmede bu ürünün alınmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Üretmeden biz Türkiye’yi büyütemeyiz. Sayın Cumhur başkanımızın 2023,2053 ve 2071 vizyonları çerçevesinde Türkiye’nin büyütülmesine dair her sahada çalışmamıza hep beraber katkı ve değer katıp caba göstereceğiz. Yaz mevsimin güzel ve bereketli geçeceğine, bol ürün alacağımıza inancımız tamdır'' dedi.