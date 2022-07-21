Haber Giriş: 21 Temmuz 2022 Perşembe 15:08Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Ordu’da su samuru görüldü
[Fotograf: İHA]
Ordu’nun Ünye ilçesinde sahil kısmında, nesli tükenmekte olan su samuru görüldü.
Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından nesli tükenmek üzere olan hayvanlar kategorisinde yer alan su samuru, Atatürk Parkı Sosyal Tesisleri'nin arkasında bulunan sahil kısmında vatandaşlar tarafından görüntülendi.
Nesli tükenmekte olan su samurunu görüntüleyen Akif Kırca, sahil kıyısında su samuru gördüğünü ve çok şaşırdığını söyledi.
Etiketler: Ordu Karadeniz Bölgesi
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