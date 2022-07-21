Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından nesli tükenmek üzere olan hayvanlar kategorisinde yer alan su samuru, Atatürk Parkı Sosyal Tesisleri'nin arkasında bulunan sahil kısmında vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Nesli tükenmekte olan su samurunu görüntüleyen Akif Kırca, sahil kıyısında su samuru gördüğünü ve çok şaşırdığını söyledi.