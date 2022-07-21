Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığından (JAKEM), Malatya İl Jandarma Komutanlığınca getirilen atları kullanan jandarma timleri, kentin tarihi ve turistik noktalarında devriyelerini sürdürdü.

Turgut Özal Tabiat Parkı'nda devriye gezen jandarma timlerine vatandaşlar ile çocuklar ilgi gösterdi. Bazı çocuklar atları sevmelerinin ardından ata bindi.

Çocuklardan Eftal Ekşi, "Çok eğlenceli, tatlı ve sevimliydi. Binince biraz korktum ama çok tatlılardı" diye konuştu.

''Güven veriyorlar''

Atları sevdiğini söyleyen Yusuf Okta da "Atlı jandarmaları daha önce görmemiştim, bütün askerlere selam olsun" ifadelerini kullandı.

Mesire alanında ailesiyle piknik yapan Erhan Orhanoğlu da "Uygulamadan çok memnunuz, güven veriyorlar. Böyle bir şeyi ilk defa gördük, gayet güzel görünüyorlar, teşekkür ediyorum. Jandarmamıza teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.