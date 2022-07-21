Haber Giriş: 21 Temmuz 2022 Perşembe 14:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'da 239 bin 400 makaron ele geçirildi
Samsun'da düzenlenen operasyonda 239 bin 400 makaron ele geçirildi.
Samsun'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi Konuk Sokak’ta belirlenen depoya operasyon düzenledi.
Adreste arama yapan ekipler, 2 otomatik sigara sarma makinesi, 2 kompresör, tütün kurutma makinesi, 40 bin 600 doldurulmuş makaron sigara, 198 bin 800 bandrolsüz ve sahte bandrollü boş makaron, 122 adet 1 kilo sahte bandrollü tütün ve 45 kilo açık kıyılmış tütün ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan E.A. emniyete götürüldü.
Etiketler: Samsun Sigara Kaçakçılık Tütün
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