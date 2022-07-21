Samsun'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi Konuk Sokak’ta belirlenen depoya operasyon düzenledi.

Adreste arama yapan ekipler, 2 otomatik sigara sarma makinesi, 2 kompresör, tütün kurutma makinesi, 40 bin 600 doldurulmuş makaron sigara, 198 bin 800 bandrolsüz ve sahte bandrollü boş makaron, 122 adet 1 kilo sahte bandrollü tütün ve 45 kilo açık kıyılmış tütün ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan E.A. emniyete götürüldü.