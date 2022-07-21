Balıkesir'de Sahil Güvenlik ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri dün Atınkum sahilinden denize açıldıktan sonra kaybolan Hasan Hüseyin Işıktaş ve Sinan Yeniçeri'yi arama çalışmalarını sürdürdü.

Ekipler, insansız su altı arama kurtarma robotuyla açık denizde arama çalışması yaptı. Karadaki personel ise dürbünlerle denizi gözleyerek kaybolan kişilere ait iz aradı.

Bir helikopterin de katıldığı arama çalışmalarına itfaiye ekipleri botlarla denize açılarak destek verdi.

Öte yandan, Hasan Hüseyin Işıktaş'ın aslen İzmitli olduğu, Edremit'teki yüksek okulda öğrenim gördüğü ve yaz aylarında turizm işletmelerinde çalıştığı öğrenildi.