Balıkesir'de sürüklenen tekne battı: Kayıp 2 kişi aranıyor
Balıkesir'in Edremit ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen tekne bir süre sonra battı. Ekipler, teknede kaybolan 2 kişi için arama çalışması başlatıldı.
Sinan Yeniçeri, Hasan Hüseyin Işıktaş ve Doğukan Onay, fiber tekne ile Atınkum sahilinden denize açılarak yüzer şamandıraya bağlı "Never Say Never" isimli tekneye ulaştı.
Yaklaşık 1 saat sonra sahile dönmek isteyen Yeniçeri, Işıktaş ile Onay'ın bulunduğu fiber tekne, motor arızası nedeniyle sürüklenmeye ve batmaya başladı.
Çok sayıda ekip kaybolan 2 kişiyi arıyor
Sinan Yeniçeri, sahildeki bir arkadaşını telefonla arayarak yardım istedi. "Vadi" isimli özel tekneyle gelen vatandaşlar, Doğukan Onay'ı kurtardı, Yeniçeri ve Işıktaş'a ulaşamadı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen 4 Sahil Güvenlik botu, 1 helikopter, 1 uçak, AFAD dalış timi ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi su altı ve su üstü kurtarma ekibi arama çalışması başlattı.
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