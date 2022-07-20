Karayağcı Mahallesi'ndeki Çengel mevkisinde dün saat 14.00 sıralarında başlayan ve rüzgarın etkisiyle yayılan yangına, güneş battıktan sonra da gece görüşü olan 2 helikopter ve yer ekipleri ile müdahale edildi.

Mahalle sakinlerinin de destek verdiği çalışmalar sonucu yangın yaklaşık 18 saatte kontrol altına alındı.

Yangın nedeniyle bölgedeki ahır ve bağ evleri de tedbiren boşaltıldı.

[Fotoğraf: AA]

185 hektarlık alan zarar gördü, 2 kişi gözaltında

85 hektarlık ormanlık alanın yanı sıra 100 hektar kadar da tarım alanının zarar gördüğü tahmin ediliyor.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili Gördes İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından inceleme başlatıldığı belirtilen Valilik açıklamasında, yangına sebebiyet verdiği değerlendirilen 2 kişinin gözaltına alındığı ve soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.