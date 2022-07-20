Doğal sit alanları koruma ve kullanma koşullarına ilişkin ilke kararı yayımlandı.

Kararda kesin korunacak hassas alanların tarifi yapıldı.

Buna göre; Ulusal ve uluslararası öneme sahip tür, habitat ve ekosistemleri bünyesinde barındıran, biyolojik, jeolojik ve jeomorfolojik özellikleri açısından ekosistem hizmetlerine katkı sağlayan, insan faaliyetleri sonucu bozulma veya tahrip olma riski yüksek olan, bitki örtüsü, topoğrafya ve siluetin korunması ve gelecek nesillere aktarılması gereken Cumhurbaşkanı Kararı ile ilan edilen kara, su ve deniz alanların kesin korunacak hassas alanlar olduğu açıklandı.

Doğal afet durumunda gerekli acil müdahale yapılabilir

Bu alanlarda, doğal afet (deprem, yangın, sel, heyelan, taşkın ve benzeri) durumunda yapılması gerekli acil müdahaleler yapılabilir.

Bu alanlarda madencilik faaliyeti yapılamaz, taş, toprak, kum alınamaz, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez.

Bu alanlarda kesin yapı yasağı olduğunun bir kez daha altı çizildi.

Faaliyetlerin niteliğine, içeriğine göre, zorunluluk halinde Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonları tarafından yapılacak değerlendirmeye göre koşulları, kapsamı ve süresi belirlenmek şartı ile bazı faaliyetlere izin verilebilir.

İşte o faaliyetler:

*Bilimsel amaçlı araştırma, eğitim faaliyetleri yapılabilir.

*Kültür ve tabiat varlığı varsa Bakanlığın izniyle bilimsel kazı, koruma çalışmaları yapılabilir.

*Bu alanların korunması, ıslahı, temizliği için bilimsel raporların sunulması halinde çalışmalar yapılabilir.

*Güvenlik, uyarı ve bilgilendirme amaçlı levha ve işaretler konulabilir.

*Orman yangın yolu açılması, ormanların bakım ve onarımı için çalışmalar yapılabilir.

*Alan içerisinde varsa anıt ağaç ilgili kurumların vereceği teknik raporla bakım ve onarımı yapılabilir.

*Ekolojik dengenin devamlılığı için arıcılık faaliyetleri yapılabilir.

*Kuş gözlem kulesi yapılabilir.

*Kamu yararı varsa, ihtiyaç halinde yol güzergâhının kullanılması şartıyla atıksu, içme suyu, doğal gaz ile elektrik ve iletişim hattı yapılabilir.

*“Kesin Korunacak Hassas Alan” ilan edilmeden önce o alanda bulunan bir tesis varsa yeni bir düzenleme yapılmaması şartıyla ihtiyaç halinde bakım, onarım ve iyileştirme çalışmaları yapılabilir. (Bazı ormanlarda 1950’lerden kalan elektrik hatlarında bakım yapılması ihtiyacı gibi)

*Ulusal güvenlik için zaruret arz eden tesisler yapılabilir.

*Dalyan ve lagünlerde doğal dengenin devamlılığının sağlanması için; ilgili kamu kurumu görüşleri doğrultusunda ve herhangi bir yapı yapılmamak şartıyla alanın özelliğinden kaynaklanan geleneksel avcılık yöntemleriyle yapılan balıkçılık faaliyetlerine ve mevcutların rehabilitasyonuna, bakımına ve onarımına izin verilebilir.

"Nitelikli Doğal Koruma Alanlarında bungalov yapılamaz"

Resmi Gazete'de yayımlanan ilke kararında ”Nitelikli Doğal Koruma Alanı” tanımı da yapıldı. Kesin korunacak hassas alanlarda yasaklanan ve izin verilen faaliyetler bu alanlarda da yapılabilir. Bunun yanı sıra Nitelikli Doğal Koruma Alanlarında bungalov yapılamayacağı da vurgulandı.