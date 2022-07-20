Haber Giriş: 20 Temmuz 2022 Çarşamba 11:07Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Motosikletin kontrolünü kaybeden sürücü minibüse çarptı
Sancaktepe'de kaldırımda ilerleyen motosiklet sürücüsü park halindeki ticari araca hızını alamayarak arkadan çarptı. Motosiklet sürücüsü hafif şekilde yaralanırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
İstanbul Sancaktepe'de kasksız motosiklet sürücüsü İsmail Ateş, motosikleti çalıştırdıktan sonra fren yerine kaza basınca kaldırımda park halinde bulunan servis minibüsüne arkadan çarptı.
Kaza sonrası sürücü Ateş, yere savruldu. Savrulan sürücünün yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. İlginç kazada motosiklet sürücüsü hafif bir şekilde yaralandı.
Motosiklet kazasını yapan İsmail Ateş, “Motosiklet arabanın önündeydi gazla freni karıştırdım. Birden gaza bastığım gibi minibüs servisine çarptım. Hastaneye gittim sağlık durumum iyi kaza sonrası esnaf arkadaşlar yardımıma koştu'' dedi.
Etiketler: İstanbul Trafik Kazası
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