Kurban Bayramı tatilini İstanbul'da geçirenler sahil kesimleri, yeşil alanlar ve ormanlara akın etti. Ziyaretçilerden geriye her zaman olduğu gibi yine çöpler kaldı.

Bayram tatili sonrası İstanbul'da toplanan çöp sayısının, geçen yıla oranla yüzde 30 artarak 1200 ton olduğu açıklandı.

Yeşil alanlardan en çok plastik çöp, bardak, poşet bulundu.

[Fotoğraf: DHA]

Rekor Bakırköy sahil hattında

9 günlük bayram tatilinde Bakırköy sahil hattından 135 ton çöp toplandı.

[Fotoğraf: DHA]