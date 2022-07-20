Haber Giriş: 20 Temmuz 2022 Çarşamba 10:33Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Bayram tatilinde İstanbul'un yeşil alanlarından 1200 ton çöp toplandı
Kurban Bayramı tatilini İstanbul'da geçirenler sahil kesimleri, yeşil alanlar ve ormanlara akın etti. Ziyaretçilerden geriye her zaman olduğu gibi yine çöpler kaldı. Bayram tatilinde İstanbul'da toplanan çöpün miktarının 1200 ton olduğu açıklandı.
Kurban Bayramı tatilini İstanbul'da geçirenler sahil kesimleri, yeşil alanlar ve ormanlara akın etti. Ziyaretçilerden geriye her zaman olduğu gibi yine çöpler kaldı.
Bayram tatili sonrası İstanbul'da toplanan çöp sayısının, geçen yıla oranla yüzde 30 artarak 1200 ton olduğu açıklandı.
Yeşil alanlardan en çok plastik çöp, bardak, poşet bulundu.
[Fotoğraf: DHA]
Rekor Bakırköy sahil hattında
9 günlük bayram tatilinde Bakırköy sahil hattından 135 ton çöp toplandı.
[Fotoğraf: DHA]
Etiketler: İstanbul Kurban Bayramı
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