Haber Giriş: 20 Temmuz 2022 Çarşamba 10:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de yolcu otobüsü yoldan çıktı: 12 yaralı
Kayseri'de yolcu otobüsünün yoldan çıkması sonucu 12 kişi yaralandı. Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
İstanbul'dan Malatya istikametine giden R.G. idaresindeki yolcu otobüsü, Kamber mevkisinde yoldan çıkarak bankete girdi.
İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 12 kişi ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Kayseri Trafik Kazası Malatya
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