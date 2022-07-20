Haber Giriş: 20 Temmuz 2022 Çarşamba 10:09Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Meşalelerle yolu kestiler, ambulansın geçişine izin vermediler
Bursa’da meşalelerle yolu kapatan asker konvoyu ambulansın geçişine izin vermedi. O anları izleyenler ise bu duruma tepki gösterdi. O anlar kameralar tarafından kaydedildi.
Merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı’nda, meşaleler ile yol kapatan asker konvoyu şarkılar açarak bir süre oynadı.
Trafikte uzun kuyruklar oluşmasına aldırmayan grup, bir de ambulansın geçişine izin vermeyerek yolu kapatmaya devam etti.
Görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplarken, o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.
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