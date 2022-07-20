Merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı’nda, meşaleler ile yol kapatan asker konvoyu şarkılar açarak bir süre oynadı.

Trafikte uzun kuyruklar oluşmasına aldırmayan grup, bir de ambulansın geçişine izin vermeyerek yolu kapatmaya devam etti.

Görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplarken, o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.