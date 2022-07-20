Olay, geçtiğimiz ay Şişli Osmanbey Mahallesi Nakiye Elgün Sokak üzerinde meydana geldi.

Bir dükkandan telefon ve gözlük çalan şahıs Nakiye Elgün sokak üzerinde koşarak kaçmaya başladı.

Eşyalarını çalınan adam "Hırsız var, yakalayın" diye bağırarak hırsızı motorla kovaladı. Kovalamacayı ve bağırışları fark eden otopark çalışanı Fırat Beycan da kaçan şahsı tekme atarak yakaladı.

Tekmenin etkisiyle afallayan hırsızın yakalanma ve darp edilme anları iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

"Biz insanlık görevimizi yaptık"

Hırsızı yakaladığı anları anlatan otopark çalışanı Fırat Beycan, şunları söyledi:

"Her zamanki gibi çalışıyordum burada. Telefonumla oynuyordum, müşteri bekliyordum. O ara köşeden hırsız var, yakalayın tarzında sesler geldi. Ben de baktım çocuğun biri koşuyor, kaçma dedim uyardım. Çocuk da kaçınca ben de mecbur kaldım ve tekme attım çocuğa. O ara düştü. Ondan sonra yakaladık ve telefonu çalınan arkadaşın patronu geldi motorla. Yakaladığımız çocuğu geldi ve elimden aldı. Dövmeye başladı. Biz de işin sonunda mükafat olarak bir teşekkür bekledik, onu da etmediler. Sağ olsunlar. Biz insanlık görevimizi yaptık. Dükkandan telefonu çalmışlar galiba. Ama çocuk kaçarken bırakıyor galiba adam da dövmek için kovalıyormuş. Biz de hırsızlık diye yakaladık. Ondan sonra elindeki poşetlerde de gözlük kapları ve gözlükler, çalıntı malzemeler vardı. Onları da aldık sahibi olmayınca çöpe attık. Daha öncede böyle bir olay geldi başıma bu ikinci oluyor. Yine telefon çalınmıştı burada ama onu yakalayıp telefonu almıştık. Bir sorun yaşamamıştık."