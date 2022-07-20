Haber Giriş: 20 Temmuz 2022 Çarşamba 09:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çakmakların içine uyuşturucu saklayan şüpheli gözaltına alındı
[Fotograf: AA]
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, şüpheli hareket eden bir kişinin üst aramasında bulunan çakmakların içinden uyuşturucu çıktı, şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Grup Amirliği ekipleri, şüphe üzerine H.K'yi durdurarak üst araması yaptı.
Yapılan ilk aramada suç unsuruna rastlanmazken, şüpheli tavırları üzerine H.K'nin üzeri ikinci kez arandı.
Aramada, normalinden farklı olduğu tespit edilen çakmağa gizlenmiş 5 gram sentetik uyuşturucu bulundu.
H.K'nin ikametinde yapılan aramada da içine uyuşturucu gizlenmiş 5 çakmak daha ele geçirildi.
Şüpheli H.K. gözaltına alındı.
Etiketler: Osmaniye Uyuşturucu
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