İzmir Bornova’da bulunan Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi 2021-2022 Akademik Yılı çerçevesinde dün düzenlenen mezuniyet törenine başıboş köpek damga vurdu.

Çok sayıda öğrenci ve ailelerinin bulunduğu alana gelen başıboş bir köpek, burada insanlara saldırdı.

İnsanlar korkuyla kaçışırken köpek, alanda bulunan görevlilerce uzaklaştırılmaya çalışıldı.

Köpek öğrenci ve yakınlarına saldırdı

Bazı öğrenci ve yakınlarının köpek tarafından ısırıldığı öğrenilirken, o korku dolu anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çok sayıda kişi üniversite yönetimine tepki gösterdi. Üniversiteden de konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.