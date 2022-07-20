Edinilen bilgiye göre kazalar dün gece saat 20.00’den itibaren başladı ve gece yarısı saat 02.00’ye kadar toplamda 8 kaza kayıtlara geçti.

İlk kaza Nazilli-Denizli karayolu üzerinde meydana geldi. Bozdoğan istikametinden Denizli istikametine seyir halinde bulunan kapalı kasa bir kamyonet aynı istikamette seyir halinde iken karşı şeride geçmeye çalışan elektrikli bisiklete seyir halindeki R.B. (32) ve 3 yaşındaki oğlu Y.K.B.’ye çarparak yaralanmalarına neden oldu.

Kazadan sonra kamyonet sürücüsünün kaçtığı öğrenilirken yaralı baba-oğul ambulans ile Nazilli Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.

Otomobil köprü korkuluklarına çarptı

Diğer kaza saat 01.00 sıralarında Pınarbaşı Mahallesi’nde bulunan Dereköy Çayı üzerindeki Pınarbaşı Köprüsü yanında meydana geldi.

Alkollü olduğu iddia edilen 09 AED 570 plakalı otomobilin sürücüsü H.İ (42), aşırı sürat nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek köprü korkuluklarına çarparak takla attı.

Çarpma sırasında köprü korkulukları kırılarak korkuluklara yaslanan İ.E.A. (21) ve M.B.Ç.’yi (20) savurdu. Çarpmanın şiddetiyle meydana gelen gürültüye koşan mahalle sakinleri yaralanan 3 kişi için sağlık ekiplerinden ve polisten yardım istedi.

Yaralılar Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Otomobil park halindeki kamyonete çarptı

Öte yandan son kaza ise saat 01.30 sıralarında Yeşilmahalle Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Arslanlı Mahallesi yönünden Nazilli merkez yönüne seyir halindeki 09 ACT 092 plakalı otomobil park halindeki 09 ACJ 302 plakalı kapalı kasa kamyonete çarparak orta refüje savruldu.

Çarpmanın şiddetiyle her iki araç da büyük hasar alırken otomobil sürücüsünün kazadan sonra olay yerinden kaçtığı iddia edildi.

7 kişi yaralandı

6 saatte meydana gelen diğer kazalarla birlikte toplamda 8 kazada ilk belirlemelere göre 7 kişinin yaralandığı öğrenildi. Kazalarla ilgili soruşturmaların devam ettiği belirtildi.