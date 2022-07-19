Akhisar ile Gördes ilçesi sınırlarında kalan kırsal Karayağcı Mahallesi'nde saat 14 sıralarında orman yangını çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve orman ekibi sevk edildi.

Yangına 5 uçak, 8 helikopter, 24 arazöz ve iş makinesi desteğinde çok sayıda ekiple müdahale ediliyor.

Tarım alanlarını da etkileyen yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

[Fotoğraf: AA]