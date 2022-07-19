Tokat’ın Reşadiye ilçesinde yaşayan 49 yaşındaki M.A. rahatsızlanınca yakınları tarafından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

KKKA hastalığı şüphesiyle anestezi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan M.A. yaşam mücadelesini kaybetti.

M.A'nın cenazesi, toprağa verilmek üzere Tokat'ın Reşadiye ilçesine götürüldü.

Sivas'ta kene yapışan kişi yoğun bakım mücadelesini kaybetti

Öte yandan Sivas'ın Zara ilçesine bağlı Avşar köyünde yaşayan 73 yaşındaki D.Ş'nin vücuduna kene yapıştı.

Bir süre sonra rahatsızlanan D.Ş, yakınları tarafından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

KKKA hastalığı şüphesiyle yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan D.Ş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.