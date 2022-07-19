Haber Giriş: 19 Temmuz 2022 Salı 15:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milas'taki orman yangını kontrol altında
[Fotograf: AA]
Muğla'nın Milas ilçesinde orman ve makilik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Bozbük Mahallesi'ndeki orman ve makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.
İhbar üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.
Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan müdahalede bulundu.
Alevlerin yakındaki turistik tesise sıçramaması için çaba gösterilen yangın kontrol altına alındı.
İlçede Selimiye Mahallesi'nin Çukurköy mevkiinde öğlen saatlerinde çıkan yangında 5 dönüm ormanlık alan zarar görmüştü.
Etiketler: Muğla Orman Yangını
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