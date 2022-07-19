Bozbük Mahallesi'ndeki orman ve makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

İhbar üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan müdahalede bulundu.

Alevlerin yakındaki turistik tesise sıçramaması için çaba gösterilen yangın kontrol altına alındı.

İlçede Selimiye Mahallesi'nin Çukurköy mevkiinde öğlen saatlerinde çıkan yangında 5 dönüm ormanlık alan zarar görmüştü.