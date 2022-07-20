Haber Giriş: 20 Temmuz 2022 Çarşamba 12:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
[Fotograf: TRT Haber]
Gaziantep'te FETÖ/PDY hükümlüsü R.M. polisin operasyonu ile yakalandı.
Gaziantep'te Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle yargılandığı davada hapis cezası alan R.M.'nin Gaziantep'te olduğunu belirledi.
Harekete geçen ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Gözaltına alınan R.M. emniyete götürüldü. İşlemleri tamamlanıp, adliyeye sevk edilen R.M. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Etiketler: Gaziantep Terör Örgütü Terör Saldırısı FETÖ
Son Haberler
- 13:02
- 13:04
- 12:53
- 12:49
- 12:54
Sıradaki Haber
Manisa'daki orman yangınıyla ilgili 2 şüpheli gözaltında
Yükleniyor lütfen bekleyiniz