Tokat İl Sağlık Müdürü Öner Nergiz, yaptığı yazılı açıklamada, il genelinde COVID-19 ile mücadeleye devam ettiklerini ve aşılama çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Koronavirüs vakalarında son günlerde belirgin artış yaşandığına işaret eden Nergiz, "Virüsün mutasyona uğramasıyla hastalık daha da bulaşıcı hale gelmiştir. Salgını bitirmenin yolu ise aşılamadan geçmektedir. Pandemi ile mücadele kapsamında ülkemiz genelinde olduğu gibi ilimizde de aşılama hızla devam etmektedir. İlimiz geneli ve ilçelerimizde COVID-19 aşıları tüm devlet hastaneleri, aile sağlığı merkezleri, toplum sağlığı merkezleri ve ilçe sağlık müdürlüklerince yapılmaktadır" sözlerini kullandı.

COVID-19 salgınına karşı dünyada ve Türkiye'de birçok tedbirin alındığını anlatan Nergiz, şunları söyledi:

"Kapalı mekanlarda maske takmak ve el hijyenine dikkat etmek aşı ile birlikte hastalığın yayılmasının önüne geçmekte etkin rol oynamaktadır. 2021 yılından beri ilimizde toplam 1 milyon 120 bin 140 doz aşı uygulaması yapılmış olup Türkiye'de aşılama konusunda üst sıralarda yer almaktayız. Hiç aşılanmamış ya da aşı dozları eksik kalmış vatandaşlarımızın kendi ve sevdiklerinin sağlığını korumak için aşılama takvimlerini tamamlamaları gerekmektedir. Vatandaşlarımız tercih ettiği aşıyı, ilgili sağlık kuruluşlarından randevulu/randevusuz olarak yaptırabilmektedir. Kendinize ve en kıymetlilerinize bir iyilik yapın ve bugün COVID-19 aşınızı yaptırın lütfen."