Haber Giriş: 25 Şubat 2022 Cuma 21:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Iğdır'da sahipsiz 9 pitbull barınağa teslim edildi
[Fotoğraf: DHA Arşiv]
Iğdır'da sokakta başıboş bulunan 9 pitbull, barınakta koruma altına alındı.
Iğdır'da Asayiş Şube Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliğince, yasaklı ırklardan olan köpeklerin tespiti için çalışma yapıldı.
Ekiplerce yürütülen çalışmalarda tehlike arz eden hayvanlardan olan, 9 sahipsiz pitbull bulundu.
Köpekler, Iğdır Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi.
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