Iğdır'da Asayiş Şube Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliğince, yasaklı ırklardan olan köpeklerin tespiti için çalışma yapıldı.

Ekiplerce yürütülen çalışmalarda tehlike arz eden hayvanlardan olan, 9 sahipsiz pitbull bulundu.

Köpekler, Iğdır Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi.